Байден призвал Конгресс одобрить компромисс по границе, что разблокирует помощь Украине

Президент США Джо Байден заявил о готовности подписать согласованный двухпартийной группой сенаторов компромисс по усилению безопасности границы с Мексикой, как только его одобрят обе палаты Конгресса.

Соответствующее заявление Байдена опубликовала пресс-служба Белого дома, сообщает "Европейская правда".

Американский президент напомнил, что два месяца тому назад поручил группе Белого дома начать переговоры с двухпартийной группой сенаторов для разрешения кризиса на границе.

"То, что было согласовано, в случае законодательного одобрения станет самым жестким и справедливым набором реформ для обеспечения безопасности границы, когда-либо осуществлявшемся в нашей стране", – подчеркнул он.

Байден также напомнил, что в запросе Белого дома на дополнительное финансирование, направленное еще в октябре, содержатся средства на охрану границы – в частности назначение пограничников, судей и офицеров, рассматривающих вопрос об убежище, и закупку средств борьбы с контрбандой.

"Если вы серьезно относитесь к кризису на границе, примите двухпартийный законопроект, и я его подпишу", – подытожил президент США.

Запрос, который идет, содержит также более 60 миллиардов долларов в поддержку Украины и 14 миллиардов долларов для Израиля. Но его принятие месяцами блокируется крайне правыми республиканцами, которые ссылаются на необходимость более жестких мер на южной границе США.

В последние дни конгрессмены посылали осторожные сигналы, что обе партии близки к компромиссу. Но спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон накануне заявил, что сделка "мертва".

Параллельно на республиканцев начал давить вероятный кандидат в президенты Дональд Трамп, призвавший не заключать нынешнего компромиссного соглашения.

Тем не менее, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба повторил свою уверенность в том, что Конгресс США одобрит дополнительное финансирование для Украины, несмотря на разногласия представителей двух партий в вопросе миграции.