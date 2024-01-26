Кулеба уверен, что Конгресс США таки одобрит помощь Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба повторил свою уверенность в том, что Конгресс США одобрит дополнительное финансирование для Украины, несмотря на разногласия представителей двух партий в вопросе миграции.

Об этом он сказал на брифинге в Николаеве 26 января в ответ на вопрос "Укринформа", сообщает "Европейская правда".

По словам Кулебы, Украина считает, что в вопросе одобрения дополнительного финансирования американскими законодателями "таки сработает план "А" и помощь поступит".

"Есть четкие заверения со стороны администрации президента Байдена, что они приложат все усилия, чтобы это произошло", – добавил он.

Глава МИД попутно напомнил, что вскоре, 1 февраля, лидеры Европейского Союза должны принять решение об одобрении Украине четырехлетнего плана макрофинансовой помощи на 50 миллиардов евро.

"Накануне 1 февраля мы с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком встретимся с министром иностранных дел Венгрии, которая имеет предостережения к этому плану финансирования. Поэтому я думаю, что у нас есть все основания для осторожного оптимизма", – подытожил Кулеба.

Ранее в США заявили о необходимости как можно скорее принять решение о помощи Украине, поскольку следующие несколько месяцев будут критическими.

По данным СМИ, ключевые помощники американского президента Джо Байдена на закрытом заседании в Конгрессе предупредили, что без одобрения дополнительной военной помощи Украине на фронте возможны значительные трудности.

Напомним, в проекте предусмотрено более 60 млрд долларов на поддержку Украины, 14 млрд долларов для Израиля и такая же сумма – на меры противодействия нелегальной миграции на южной границе.