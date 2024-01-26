Международный суд ООН приказал Израилю не допустить геноцида в Газе

Международный суд ООН в пятницу постановил, что Израиль должен принять все меры для предотвращения актов геноцида в Газе, но не приказал немедленно прекратить огонь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

В пятницу Международный суд ООН признал, что у него есть юрисдикция для рассмотрения дела, в котором Южно-Африканская республика обвинила Израиль в геноциде против палестинского населения.

Суд постановил, что Израиль должен "принять все меры в пределах своих полномочий", чтобы предотвратить действия, подпадающие под действие Конвенции о геноциде.

Суд заявил, что Израиль должен немедленно обеспечить, чтобы его силы не совершали никаких действий, предусмотренных Конвенцией о геноциде.

Израиль, по решению суда, должен наказывать за любые публичные комментарии, которые могут считаться подстрекательством к геноциду в Газе.

Израиль также должен принять немедленные меры для улучшения гуманитарной ситуации в Газе, постановил суд.

"Суд остро осознает масштабы человеческой трагедии, разворачивающейся в регионе, и глубоко обеспокоен продолжающейся гибелью людей и человеческими страданиями", – заявила председатель суда Джоан Донохью.

Пятничное решение является промежуточным. Полное рассмотрение дела, поданного ЮАР, может занять годы. Израиль отвергает обвинения в геноциде и попросил суд снять их.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает безосновательными обвинения Израиля в геноциде.

Напомним, МС ООН также рассматривает жалобу Украины против России по Конвенции о предотвращении геноцида. Она основывается на обвинении Москвы в том, что она безосновательно обвинила Киев в "геноциде на Донбассе", чтобы оправдать полномасштабное вторжение.