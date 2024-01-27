Французские фермеры недовольны уступками правительства, угрожают блокадой Парижа

Глава французского профсоюза фермеров Jeunes agriculteurs Максим Бюзар заявил, что в ночь на понедельник, 29 января, планирует блокаду Парижа и его пригородов из-за невыполнения правительством требований протестующих.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Блюзар заявил в эфире BFMTV.

По его словам, премьер-министр Франции Габриэль Атталь "не услышал наших требований", поэтому фермеры решили "изменить метод" протеста и "организовать блокаду Парижа и внутренних пригородов Парижа".

"В ночь с четверга на пятницу у нас было около десяти пунктов блокировки вокруг Парижа, в основном на автомагистралях. То, что произойдет на следующей неделе, будет значительно больше и сильнее", – добавил фермер.

Блюзар обещает, что блокировка продлится по меньшей мере в течение пяти дней, "что позволит парижанам понять, что им нужны фермеры для жизни и что столица не является самодостаточной".

Продолжающиеся последнюю неделю фермерские протесты во Франции сопровождаются блокировками дорог, демонстративным разбрасыванием навоза и соломы среди городов и по зданиям, поджиганием шин и соломенных снопов.

Среди жалоб фермеров – все большая бумажная волокита как со стороны Франции, так и со стороны ЕС, а также падение цен на их продукцию. По данным соцопросов, почти 90% французов поддерживают протесты фермеров.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь накануне объявил о пакете мер, призванных удовлетворить требования фермеров.