Салливан и глава МИД Китая договорились работать над разговором Байдена и Си

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и член Политбюро Компартии Китая министр иностранных дел Ван Й 26-27 января провели встречу в Бангкоке.

Об ее итогах, как пишет "Европейская правда", известили в Белом доме.

Встреча Салливана и Вана стала продолжением переговоров лидеров двух стран в Сан-Франциско в ноябре прошлого года.

Они отметили важность поддержки каналов связи между США и Китаем, в том числе на уровне военных, и обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и борьбы с наркотиками.

"Обе стороны провели откровенные, содержательные и конструктивные дискуссии по глобальным и региональным вопросам, в том числе касающимся войны России против Украины, Ближнего Востока, КНДР, Южно-Китайского моря и Мьянмы", – говорится в сообщении.

Отдельное внимание было уделено напряженности вокруг Тайваня, в контексте чего Салливан "подчеркнул важность поддержания мира и стабильности в Тайванском проливе".

"Обе стороны обязались поддерживать этот стратегический канал связи и продолжать дополнительную дипломатию высокого уровня и консультации в ключевых сферах между США и КНР, включая телефонный разговор между президентом Байденом и президентом Си", – сообщили в Белом доме.

Между США и Китаем в последние годы возникли непростые отношения из-за обострения геополитических противоречий в Юго-Восточной Азии, в частности, вопроса Тайваня, экономической конкуренции, а также полномасштабного вторжения России в Украину.