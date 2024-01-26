Советник Байдена встретится с главой МИД Китая в Таиланде

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретится 26-27 января с министром иностранных дел Китая Ван И в столице Таиланда Бангкоке.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Белый дом.

"Эта встреча является продолжением обязательств, взятых на себя обеими сторонами на саммите в ноябре 2023 года между президентом США Джо Байденом и лидером КНР Си Цзиньпином, поддерживать стратегическую коммуникацию и ответственно управлять отношениями", – говорится в заявлении.

В то же время представитель китайского МИД отметил, что во время встречи Ван И изложит позицию Пекина по китайско-американским отношениям, в частности вопрос Тайваня, и обменяется мнениями с американской стороной по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес.

По словам анонимного источника Reuters, ожидается, что американские и китайские чиновники встретятся в Пекине на следующей неделе, чтобы обсудить вопросы борьбы с наркотиками.

Ранее СМИ сообщили, что США обратились к Китаю с просьбой призвать Иран повлиять на йеменских хуситов, которые нападают на коммерческие суда в Красном море.

Перед этим госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен дал понять, что в этом году контакты между президентом США Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином станут более частыми.

До того, китайский лидер Си Цзиньпин в письме к президенту США Джо Байдену заявил, что их страны должны стремиться к "мирному сосуществованию".

Напомним, в ноябре Байден и Си встретились на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Это была их первая личная встреча за год и первый визит Си в Штаты за четыре года.