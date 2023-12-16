Посол США в Китае "не испытывает оптимизма" относительно будущего двусторонних отношений

Посол Соединенных Штатов в Китае Николас Бернс мрачно оценивает перспективы американо-китайских отношений, но надеется, что они не приведут к конфликту.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico, Бернс сказал во время дискуссии в Брукингском институте.

По мнению американского дипломата, не стоит ожидать, что отношения Вашингтона с Пекином в ближайшее время улучшатся.

"Я не испытываю оптимизма относительно будущего американо-китайских отношений. Я считаю, что нам нужно посмотреть, как будут развиваться события", – сказал Бернс.

Он также раскритиковал КНР за все более частые преследования китайской береговой охраной филиппинских судов в районах Южно-Китайского моря, находящихся в пределах территориальных вод Филиппин.

Бернс, однако, подчеркнул, что народ Китая не является врагом США: "Мы хотим жить в мире с Китаем. Ни один человек в здравом уме не должен хотеть, чтобы эти отношения закончились конфликтом или войной".

Между США и Китаем в последние годы возникли непростые отношения из-за обострения геополитических противоречий в Юго-Восточной Азии, в частности вопроса Тайваня, экономической конкуренции, а также полномасштабного вторжения России в Украину.

В прошлом месяце Байден и Си встретились на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества – это их первая личная встреча за год и первый визит Си в Штаты за четыре года.

Президент США рассказал, что на переговорах с лидером Китая обсуждали вопросы войны России против Украины и ситуацию в секторе Газа.