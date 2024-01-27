Салліван і голова МЗС Китаю домовились працювати над розмовою Байдена і Сі

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван і член Політбюро Компартії Китаю міністр закордонних справ Ван Ї 26-27 січня провели зустріч у Бангкоку.

Про її підсумки, як пише "Європейська правда", сповістили в Білому домі.

Зустріч Саллівана і Вана стала продовженням переговорів лідерів двох країн у Сан-Франциско в листопаді минулого року.

Вони відзначили важливість підтримки каналів зв’язку між США й Китаєм, зокрема на рівні військових, та обговорили питання двосторонньої співпраці у сфері штучного інтелекту й боротьби з наркотиками.

"Обидві сторони провели відверті, змістовні та конструктивні дискусії з глобальних і регіональних питань, зокрема тих, що стосуються війни Росії проти України, Близького Сходу, КНДР, Південно-Китайського моря та М’янми", – йдеться в повідомленні.

Окрему увагу приділили напруженості довкола Тайваню, в контексті чого Салліван "підкреслив важливість підтримки миру та стабільності в Тайванській протоці".

"Обидві сторони зобов’язалися підтримувати цей стратегічний канал зв’язку та продовжувати додаткову дипломатію високого рівня та консультації в ключових сферах між США та КНР, включно шляхом телефонної розмови між президентом Байденом і президентом Сі", – повідомили в Білому домі.

Між США й Китаєм в останні роки виникли непрості відносини через загострення геополітичних суперечностей у Південно-Східній Азії, зокрема питання Тайваню, економічну конкуренцію, а також повномасштабне вторгнення Росії в Україну.