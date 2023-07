Зять главного ракетостроителя России живет в Праге - СМИ

Родственники Бориса Обносова – генерального директора российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), разработки которой используются для обстрелов Украины, – продолжают жить в Чехии и владеют недвижимостью на десятки миллионов крон.

Об этом сообщила команда "Фонда борьбы с коррупцией" российского оппозиционера Алексея Навального, на что обратило внимание чешское издание Novinky, пишет "Европейская правда".

По данным российских расследователей, в Праге живет зять Обносова – Ростислав Зориков, который является постоянным резидентом Чехии минимум с июня 2020 года и владеет недвижимостью на территории города стоимостью более 100 миллионов крон.

Подтверждением пребывания Зорикова в Праге стало видео, которое опубликовало в Twitter российское антивоенное движение "Весна". На нем зять Обносова якобы нападает на активиста, который его снимал, но когда именно это произошло, не уточняется.

