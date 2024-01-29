Новый глава МИД Молдовы официально принес присягу

В Молдове в понедельник, 29 января, принес присягу новый министр иностранных дел Михай Попшой.

Об этом сообщает Realitatea, информирует "Европейская правда".

Церемония состоялась в президентской резиденции в присутствии главы государства Майи Санду и премьер-министра страны Дорина Речана.

Realitatea

"Клянусь отдавать все свои силы и умения развитию Республики Молдова, уважать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Республики Молдова", – провозгласил Попшой.

До этого Попшой был вице-спикером парламента Молдовы. Вместо него эту должность будет занимать депутат от партии президента Молдовы "Действие и солидарность" (PAS) Дойна Герман.

Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попеску объявил о своем решении уйти в отставку.

После этого стало известно, что новым министром иностранных дел Молдовы станет Михай Попшой. Также в правительстве Молдовы появится новое министерство – европейской интеграции. Его возглавит государственный секретарь МИД Кристина Герасимов.