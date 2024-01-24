У Молдові подав у відставку глава МЗС
Міністр закордонних справ і євроінтеграції Молдови Ніку Попеску оголосив про своє рішення піти у відставку.
Про ці наміри міністр заявив під час пресконференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Point.
"Мені потрібна перерва. Я продовжуватиму сприяти зусиллям правлячої команди щодо вступу Республіки Молдова до Європейського Союзу", – сказав Попеску.
Він очолював молдовське зовнішньополітичне відомство з 2021 року.
Портал Deschide.MD зазначає, що інформація про можливу відставку Попеску з’явилася минулого тижня.
ЗМІ повідомляли, що новим міністром закордонних справ може стати нинішній віцеспікер парламенту Молдови Міхай Попшой.
Водночас в адміністрації президентки Молдови Маї Санду називали дані про можливі кадрові перестановки у міністерстві "чутками".
Раніше стало відомо, що в уряді Молдови з'явиться новий міністр, відповідальний за переговори про вступ до ЄС.
У листопаді у Молдові створили Бюро європейської інтеграції.