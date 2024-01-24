У Молдові подав у відставку глава МЗС

Міністр закордонних справ і євроінтеграції Молдови Ніку Попеску оголосив про своє рішення піти у відставку.

Про ці наміри міністр заявив під час пресконференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Point.

"Мені потрібна перерва. Я продовжуватиму сприяти зусиллям правлячої команди щодо вступу Республіки Молдова до Європейського Союзу", – сказав Попеску.

Він очолював молдовське зовнішньополітичне відомство з 2021 року.

Портал Deschide.MD зазначає, що інформація про можливу відставку Попеску з’явилася минулого тижня.

ЗМІ повідомляли, що новим міністром закордонних справ може стати нинішній віцеспікер парламенту Молдови Міхай Попшой.

Водночас в адміністрації президентки Молдови Маї Санду називали дані про можливі кадрові перестановки у міністерстві "чутками".

Раніше стало відомо, що в уряді Молдови з'явиться новий міністр, відповідальний за переговори про вступ до ЄС.

У листопаді у Молдові створили Бюро європейської інтеграції.