Прем'єр Молдови назвав ім'я нового глави МЗС

Новим міністром закордонних справ Молдови стане нинішній віцеспікер парламенту Міхай Попшой.

Про це на засіданні уряду Молдови оголосив прем’єр-міністр Дорін Речан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Jurnal.md

За словами Речана, Попшой очолить зовнішньополітичне відомство наступного тижня.

Міхай Попшой

Водночас в уряді Молдови з’явиться нове міністерство – європейської інтеграції. Його очолить державний секретар МЗС Крістіна Герасимов.

Крістіна Герасимов

"Вона також координуватиме роботу Бюро європейської інтеграції", – сказав Речан.

Перед цим міністр закордонних справ і євроінтеграції Молдови Ніку Попеску оголосив про своє рішення піти у відставку.