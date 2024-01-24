Прем'єр Молдови назвав ім'я нового глави МЗС
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Середа, 24 січня 2024, 10:23
Середа, 24 січня 2024, 10:23
Новим міністром закордонних справ Молдови стане нинішній віцеспікер парламенту Міхай Попшой.
Про це на засіданні уряду Молдови оголосив прем’єр-міністр Дорін Речан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Jurnal.md
За словами Речана, Попшой очолить зовнішньополітичне відомство наступного тижня.
Водночас в уряді Молдови з’явиться нове міністерство – європейської інтеграції. Його очолить державний секретар МЗС Крістіна Герасимов.
"Вона також координуватиме роботу Бюро європейської інтеграції", – сказав Речан.
Перед цим міністр закордонних справ і євроінтеграції Молдови Ніку Попеску оголосив про своє рішення піти у відставку.
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