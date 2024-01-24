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Прем'єр Молдови назвав ім'я нового глави МЗС

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Середа, 24 січня 2024, 10:23

Новим міністром закордонних справ Молдови стане нинішній віцеспікер парламенту Міхай Попшой.

Про це на засіданні уряду Молдови оголосив прем’єр-міністр Дорін Речан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Jurnal.md

 За словами Речана, Попшой очолить зовнішньополітичне відомство наступного тижня.

 
Міхай Попшой

Водночас в уряді Молдови з’явиться нове міністерство – європейської інтеграції. Його очолить державний секретар МЗС Крістіна Герасимов.

 
Крістіна Герасимов

"Вона також координуватиме роботу Бюро європейської інтеграції", – сказав Речан.

Перед цим міністр закордонних справ і євроінтеграції Молдови Ніку Попеску оголосив про своє рішення піти у відставку.

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Молдова