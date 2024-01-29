В Северной Македонии утвердили состав временного правительства: его впервые возглавил этнический албанец
Парламент Северной Македонии накануне утвердил состав временного правительства страны перед первыми за 17 лет очередными парламентскими выборами.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.
Большинство депутатов в воскресенье поддержали назначение спикера парламента Талата Джафери на должность временного премьер-министра. Он стал первым представителем албанского меньшинства, который возглавил правительство Северной Македонии.
Джафери теперь будет иметь около 100 дней на подготовку к общенациональному голосованию.
Неспособность заручиться поддержкой для разблокирования переговоров с ЕС и искоренения коррупции подорвала поддержку правящих социал-демократов, которые находятся у власти уже восемь лет.
Оппозиционная националистическая Внутренняя македонская революционная организация – Демократическая партия за македонское национальное единство (VMRO-DPMNE) хоть официально не возражает против членства в ЕС, неоднократно блокировала политические соглашения, направленные на продвижение интеграции страны в НАТО и ЕС.
Чтобы положить конец очередному спору с соседней Болгарией и продолжить переговоры о членстве в ЕС, Северная Македония должна изменить свою конституцию и конкретно упомянуть болгар среди других проживающих там национальностей, что вызвало гнев VMRO-DPMNE и значительной части общественности.
VMRO-DPMNE, которая имеет две министерские должности, также отказалось поддержать Джафери, ссылаясь на недовольство его работой на должности спикера.
На прошлой неделе премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский подал в отставку, сделав первый шаг к формированию технического правительства и подготовке к парламентским выборам в мае этого года.
В 2024 году в Северной Македонии будут избирать не только депутатов, но и президента. Первый тур президентских выборов состоится 24 апреля 2024 года, а через две недели, 8 мая – второй тур выборов президента и парламентские выборы.
Запланированные выборы в парламент станут первыми очередными парламентскими выборами за 17 лет. Последние обычные выборы проводили в стране в 2006 году, после этого – только досрочные.