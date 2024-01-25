Прем'єр Північної Македонії пішов у відставку перед першими за 17 років черговими виборами

Прем’єр-міністр Північної Македонії Димітар Ковачевський 25 січня подав у відставку, зробивши перший крок до формування технічного уряду й підготовки до парламентських виборів у травні цього року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на CDM.

Відповідно до законодавства Північної Македонії, в країні має сформуватись технічний уряд за 100 днів до виборів. Позаяк обрання парламенту погоджене на 8 травня, такий уряд має бути сформований 28 січня.

Згідно з коаліційною угодою 2020 року між керівними партіями – македонським Соціал-демократичним союзом Македонії (СДСМ) та албанським Демократичним союзом за інтеграцію (DUI), головою технічного уряду має стати представник DUI.

Таким чином, виконувати обов’язки прем’єра в Північній Македонії вперше в історії буде етнічний албанець. Очікується, що ним стане чинний спікер парламенту Талат Джафері, який напередодні заявив, що слідом за Ковачевським теж подасть у відставку.

Водночас уже колишній прем’єр Північної Македонії висловив сподівання, що після виборів 8 травня "очолить уряду знову й поведе парламентську більшість, яка гарантує повноправний вступ країни в ЄС до 2030 року".

У 2024 році в Північній Македонії обиратимуть не лише депутатів, а й президента. Перший тур президентських виборів відбудеться 24 квітня 2024 року, а через два тижні, 8 травня – другий тур виборів президента та парламентські вибори.

Заплановані вибори до парламенту стануть першими черговими парламентськими виборами за 17 років. Останні звичайні вибори проводили в країні в 2006 році, після цього – лише дострокові.