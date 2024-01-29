У Північній Македонії затвердили склад тимчасового уряду: його вперше очолив етнічний албанець

Парламент Північної Македонії напередодні затвердив склад тимчасового уряду країни перед першими за 17 років черговими парламентськими виборами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Більшість депутатів у неділю підтримали призначення спікера парламенту Талата Джафері на посаду тимчасового прем'єр-міністра. Він став першим представником албанської меншини, який очолив уряд Північної Македонії.

Джафері тепер матиме близько 100 днів на підготовку до загальнонаціонального голосування.

Нездатність заручитися підтримкою для розблокування переговорів з ЄС і викорінення корупції підірвала підтримку правлячих соціал-демократів, які перебувають при владі вже вісім років.

Опозиційна націоналістична Внутрішня македонська революційна організація – Демократична партія за македонську національну єдність (VMRO-DPMNE) хоч офіційно не заперечує проти членства в ЄС, неодноразово блокувала політичні угоди, спрямовані на просування інтеграції країни в НАТО і ЄС.

Щоб покласти край черговій суперечці з сусідньою Болгарією і продовжити переговори про членство в ЄС, Північна Македонія має змінити свою конституцію і конкретно згадати болгар серед інших національностей, які там проживають, що викликало гнів VMRO-DPMNE і значної частини громадськості.

VMRO-DPMNE, яка за угодою має дві міністерські посади, також відмовилося підтримати Джафері, посилаючись на незадоволення його роботою на посаді спікера.

Минулого тижня прем’єр-міністр Північної Македонії Димітар Ковачевський подав у відставку, зробивши перший крок до формування технічного уряду й підготовки до парламентських виборів у травні цього року.

У 2024 році в Північній Македонії обиратимуть не лише депутатів, а й президента. Перший тур президентських виборів відбудеться 24 квітня 2024 року, а через два тижні, 8 травня – другий тур виборів президента та парламентські вибори.

Заплановані вибори до парламенту стануть першими черговими парламентськими виборами за 17 років. Останні звичайні вибори проводили в країні в 2006 році, після цього – лише дострокові.