У Північній Македонії домовились про перші за 17 років чергові вибори парламенту і обрання президента

Лідери політичних партій Північної Македонії домовилися, що наприкінці квітня та на початку травня в країні пройдуть президентські і парламентські вибори.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив "Балканський оглядач".

Лідери майже всіх парламентських політичних партій на зустрічі 4 грудня у Скоп’є домовилися, що перший тур президентських виборів відбудеться 24 квітня 2024 року, а через два тижні, 8 травня – другий тур виборів президента та парламентські вибори.

Заплановані вибори до парламенту стануть першими черговими парламентськими виборами за 17 років. Останні звичайні вибори проводили в країні в 2006 році, після цього – лише дострокові.

За 100 днів до наступних загальних виборів, 28 січня 2024 року, Північна Македонія отримає свого першого в історії прем’єр-міністра – етнічного албанця. За даними медіа, в рамках міжпартійних домовленостей уряд Північної Македонії на 100 днів може очолити нинішній спікер парламенту – Талат Джафері.

Це відбудеться згідно з коаліційною угодою 2020 року між керівними партіями – македонським Соціал-демократичним союзом Македонії (СДСМ) та албанським Демократичним союзом за інтеграцію (DUI).

Під час передвиборчої кампанії 2020 року представники DUI зазначали, що призначення прем’єром Північної Македонії етнічного албанця відповідає духу мирної Охридської рамкової угоди 2001 року, завдяки якій в країні припинилася війна між македонцями та албанцями.

Угода передбачала розширення прав албанського населення та забезпечення рівноправності албанців та македонців в усіх сферах.

До слова, у 2019 році албанська мова стала офіційною в Македонії.