Французские фермеры угрожают заблокировать Париж

Французские профсоюзы фермеров угрожают заблокировать автомагистрали вокруг Парижа в понедельник после того, как усилия правительства по успокоению ситуации с помощью обещаний дополнительной помощи не увенчались успехом.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Самый мощный профсоюз страны FNSEA вместе с профсоюзом молодых фермеров призвали к "осаде" Парижа, несмотря на то, что французский премьер-министр Габриэль Атталь пообещал дальнейшую поддержку во время визита к фермерам в воскресенье.

Атталь пообещал принять меры для решения того, что фермеры считают недобросовестной конкуренцией, и проблем с передачей фермерской собственности.

Перед этим премьер обещал отменить план повышения налогов на сельскохозяйственное топливо и выписать крупные штрафы компаниям, которые не соблюдают правила ведения ценовых переговоров.

Он также подтвердил, что Франция выступает против крупного торгового соглашения между Европейским Союзом и США.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин в воскресенье отдал приказ о "значительном" присутствии полиции в парижском регионе, чтобы предотвратить блокирование аэропортов и оптового продовольственного рынка Рунгис, а также защитить въезд в город.

Глава FNSEA Арно Руссо заявил, что обещаний правительства "явно недостаточно, учитывая все, что происходит на дорогах".

Французские фермеры уже больше недели перекрывают дороги в знак протеста против повышения себестоимости продукции и строгих европейских норм.

Фермерские протесты во Франции, которые продолжаются последнюю неделю, сопровождаются блокированием дорог, демонстративным разбрасыванием навоза и соломы среди городов и по зданиям, поджиганием шин и соломенных снопов и тому подобное.