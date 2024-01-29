В МВД Германии насчитали более тысячи итальянских мафиози в стране

Федеральное министерство внутренних дел Германии оценивает количество членов итальянской мафии, действующих в стране, в более чем тысячу человек.

Как передает "Европейская правда", об этом пишет Spiegel.

Из них 519 принадлежат к калабрийской "Ндрангете", 134 – к сицилийской "Коза Ностре" и 118 – к неаполитанской "Каморре".

"Согласно опросу, проведенному Федеральным ведомством уголовной полиции совместно с государственными службами уголовного розыска федеральных земель, на 2022 год было выявлено в общей сложности 1 003 подозреваемых членов итальянской организованной преступности, постоянно проживающих в Германии", – говорится в ответе Федерального министерства внутренних дел на запрос фракции "Зеленых" в Бундестаге.

По сравнению с предыдущим годом количество мафиози выросло на 87. Кроме подозреваемых членов "Ндрангета", "Коза Ностры" и "Каморры", в Германии проживали 33 подозреваемых члена сицилийской преступной организации "Стидда" и 37 подозреваемых членов апулийской организованной преступной группировки. Еще 162 подозреваемых члена итальянской организованной преступности не были отнесены ни к одной из этих группировок.

Они особенно активны в сферах общественного питания, торговли продуктами питания и автомобильной промышленности. Преступления совершаются с использованием наркотиков, а также путем отмывания денег и налогового мошенничества, говорится в ответе министерства.

Было выявлено преступных доходов на сумму около 2,3 миллиона евро, из которых в 2022 году было конфисковано лишь около 683 000 евро. Министерство не смогло предоставить никакой информации о количестве уголовных производств против мафии.

Напомним, в ноябре в Италии завершился самый масштабный за последние три десятилетия суд в отношении членов мафиозного клана "Ндрангета", по результатам процесса осудили более 200 человек.

В августе полиция благодаря собаке поймала босса клана неаполитанской мафии Каморра Луиджи Каччапуоти.