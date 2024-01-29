Короля Чарльза III выписали из больницы
Короля Британии Чарльза III выписали из больницы после "корректирующей процедуры" для лечения увеличенной простаты.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News.
75-летнего короля выписали из лондонской больницы, где он в связи с процедурой провел трое суток – с утра пятницы.
Около месяца он не будет появляться на публичных церемониях до окончательного восстановления.
Считается, что Чарльз III решил не скрывать диагноз, с которым проходил лечение, чтобы мотивировать других мужчин, испытывающих подобные симптомы, пройти медицинское обследование.
Ранее в понедельник больницу покинула Кейт, принцесса Уэльская, которой на прошлой неделе делали операцию на брюшной полости.
Ранее в Великобритании представили официальный портрет короля Чарльза III, который будет висеть во всех государственных учреждениях, таких как суды и правительственные офисы.
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