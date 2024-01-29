Короля Чарльза III виписали з лікарні 

Короля Британії Чарльза III виписали з лікарні після "коригувальної процедури" для лікування збільшеної простати.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News.

75-річного короля виписали з лондонської лікарні, де він у зв’язку з процедурою провів три доби – з ранку п’ятниці.

Близько місяця він не буде з’являтися на публічних церемоніях до остаточного відновлення.

Вважається, що Чарльз III вирішив не приховувати діагноз, з яким проходив лікування, щоб мотивувати інших чоловіків, які відчувають подібні симптоми, пройти медичне обстеження.

Раніше у понеділок лікарню залишила Кейт, принцеса Уельська, якій минулого тижня робили операцію на черевній порожнині.

Раніше у Великій Британії представили офіційний портрет короля Чарльза III, який буде висіти в усіх державних установах, таких як суди та урядові офіси.

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