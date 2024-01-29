Ермак: На втором саммите мира мы можем рассмотреть приглашение представителей РФ

На втором глобальном саммите мира, после подготовки соответствующего плана, Украина готова рассматривать приглашение представителей России.

Как передает "Европейская правда", об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на пресс-конференции с главами МИД Украины и Венгрии в Ужгороде.

"Мы готовы слышать всех. У нас за столом сидят не только наши партнеры из стран НАТО, ЕС, но и страны с Глобального юга", – отметил Ермак

Однако по его словам, сначала надо создать совместный план и только после этого можно думать о разговорах с Россией.

"Я хочу повторить логику "формулы мира": первая встреча, первый саммит на уровне лидеров – он без участия России. Затем мы открываем возможность проведения по всем девяти пунктам из десяти отдельных встреч, конференций, событий на разных уровнях для выработки плана", – сказал он.

"И на втором саммите на уровне лидеров, когда план будет готов, мы готовы рассматривать вопрос относительно приглашения представителей России", – добавил он.

Однако, по словам Ермака, для участия в этих разговорах Россия должна иметь политическую волю к миру.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что запланированный глобальный саммит по предложенной Украиной "формуле мира" вряд ли станет настоящей мирной конференцией, если на нем не будет России.

Швейцария согласилась организовать саммит по просьбе Украины, о чем оба государства объявили в понедельник, 15 января, во время визита Владимира Зеленского в Берн.

Обе страны уже начали работу над встречей, но ряд деталей, таких как дата мероприятия и перечень участников, еще не были согласованы. Зеленский намекнул, что Россию на глобальный саммит мира приглашать не будут.