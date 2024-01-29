Єрмак: На другому саміті миру ми можемо розглянути запрошення представників РФ

На другому глобальному саміті миру, після підготовки відповідного плану, Україна готова розглядати запрошення представників Росії.

Як передає "Європейська правда", про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак на пресконференції з главами МЗС України і Угорщини в Ужгороді.

"Ми готові чути всіх. В нас за столом сидять не тільки наші партнери з країн НАТО, ЄС, а й країни з Глобального півдня", – зазначив Єрмак

Однак, за його словами, спочатку треба створити спільний план і тільки після цього можна думати про розмови з Росією.

"Я хочу повторити логіку "формули миру": перша зустріч, перший саміт на рівні лідерів – він без участі Росії. Потім ми відкриваємо можливість проведення по всіх дев’яти пунктах з десяти окремих зустрічей, конференцій, подій на різних рівнях для вироблення плану", – сказав він.

"І на другому саміті на рівні лідерів, коли план буде готовий, ми готові розглядати питання щодо запрошення представників Росії", – додав він.

Однак, за словами Єрмака, для участі у цих розмовах Росія повинна мати політичну волю до миру.

Раніше президентка Швейцарії Віола Амхерд заявила, що запланований глобальний саміт щодо запропонованої Україною "формули миру" навряд чи стане справжньою мирною конференцією, якщо на ньому не буде Росії.

Швейцарія погодилась організувати саміт на прохання України, про що обидві держави оголосили в понеділок, 15 січня, під час візиту Володимира Зеленського до Берна.

Обидві країни вже почали роботу над зустріччю, але низка деталей, як-то дата заходу та перелік учасників, ще не були узгоджені. Зеленський натякнув, що Росію на глобальний саміт миру запрошувати не будуть.