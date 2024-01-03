В Британии снова хаос на дорогах, подтопления и обесточивание из-за непогоды

В среду на значительной части территории Британии продолжается сложная ситуация на дорогах и подтопления после шторма, тысячи домохозяйств остались без электроснабжения.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Только на территории Англии объявлено более 300 предупреждений о возможных подтоплениях после шторма "Хэнк".

10 тысяч домохозяйств остались без света из-за оборванных линий электропередачи.

На территории графства Глостершир погиб водитель в результате падения большого дерева на машину.

На железной дороге еще с вечера вторника сообщали о проблемах и отмене рейсов на ряде направлений из-за подтопления и других повреждений.

Напомним, значительные логистические проблемы из-за непогоды наблюдались в Британии и на прошлой неделе. В частности, из-за подтопления тоннеля один день не курсировали поезда Eurostar, что сорвало предновогодние планы тысячам людей.

В Швеции тем временем в ночь на среду зарегистрировали самую низкую температуру января за последние четверть века.