В Швеции зафиксировали самый сильный январский мороз за четверть века

В Швеции в ночь со вторника на среду зафиксировали самую низкую температуру января за 25 лет – более -43℃.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Показатель зафиксировали в шведской Лапландии, в районе Норботтен. Уже в ночь на вторник столбик термометра на станции в районе поселка Киккалуокта опустился до -41,6.

В ночь на 3 января в районе поселка Квиккйокк зарегистрировали -43,6℃ – самую низкую январскую температуру в Швеции за последние 25 лет.

Для той станции это также самый низкий показатель в истории наблюдений – с 1888 года, когда там начали измерения.

Из-за экстремальных морозов местами в стране отменили поезда и автобусное сообщение, в нескольких регионах объявили оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром и снегопадами.

Ожидается сложная ситуация на дорогах, перебои с электроснабжением и мобильной связью.

В соседней Финляндии холодный рекорд этой зимы был зафиксирован в северо-западном городе Иливиеска, где температура утром 2 января упала до -37,8°C.