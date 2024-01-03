У Британії знову хаос на дорогах, підтоплення і знеструмлення через негоду

У середу на значній частині території Британії продовжується складна ситуація на дорогах та підтоплення після шторму, тисячі домогосподарств залишилися без електропостачання.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Лише на території Англії оголошено понад 300 попереджень про можливі підтоплення після шторму "Хенк".

10 тисяч домогосподарств залишилися без світла через обірвані лінії електропередач.

На території графства Глостершир загинув водій внаслідок падіння великого дерева на машину.

На залізниці ще з вечора вівторка повідомляли про проблеми і скасування рейсів на низці напрямків через підтоплення та інші пошкодження.

Нагадаємо, значні логістичні проблеми через негоду спостерігалися у Британії і минулого тижня. Зокрема, через підтоплення тунелю один день не курсували потяги Eurostar, що зірвало передноворічні плани тисячам людей.

У Швеції тим часом в ніч на середу зареєстрували найнижчу температуру січня за останні чверть століття.