Сунак заявил о прогрессе в борьбе с миграцией в Британию

Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что его правительство достигло прогресса в ограничении миграции в Великобританию.

Заявление Сунака приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Глава британского правительства указал на сокращение количества людей, прибывающих без разрешения, и уменьшение количества нерассмотренных дел о предоставлении убежища.

Сунак сделал свое заявление на фоне обнародованных в понедельник данных Министерства внутренних дел, которые свидетельствуют, что количество мигрантов, пересекающих Ла-Манш на небольших лодках, в прошлом году сократилось на 36%, что стало первым снижением за последние пять лет.

Британское правительство также сократило количество нерассмотренных дел о предоставлении убежища, приняв 112 тысяч решений и депортировав 24 тысячи человек.

"Я полон решимости положить конец бремени нелегальной миграции на британский народ. Мы экономим миллионы фунтов стерлингов налогоплательщиков на дорогих отелях, уменьшая нагрузку на государственные службы", – сказал Сунак.

Напомним, недавно Великобритания и Руанда подписали обновленную договоренность о депортации в страну искателей убежища, которые нелегально прибыли в Соединенное Королевство.

Вопрос уменьшения иммиграции становится все более острым для действующего премьера Риши Сунака, особенно после публикации данных, что в 2022 году иммиграция в Британию установила рекорд.