Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией

Польша продлила временный контроль на польско-словацкой границе до февраля 2024 года, которые ввели для борьбы с нелегальной миграцией.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Министерство внутренних дел и администрации выдало решение о продлении временного контроля на границе со Словакией до 1 февраля 2024 года.

Пресс-секретарь Пограничной службы Анна Михальская отметила, что проверки людей и транспортных средств будут проводиться только для въезда в Польшу выборочно, на основе риск-анализа.

"Цель контроля на границе – предотвращение нелегальной миграции с балканского маршрута", – отметила она.

Изменений относительно определенных мест пересечения границы нет.

Всего за 2023 год польские пограничники задержали на границе со Словакией 2078 иностранцев, которые пересекли ее нелегально. Большинство планировали дальше ехать в Германию. За 2022 год речь шла об около 60 человек.

Рекордным стал сентябрь, когда задержали более 800 человек. В октябре задержанных было почти 600. В ноябре обнаружили лишь нескольких нелегальных мигрантов, а за декабрь – ни одного.

За время, когда осуществляются проверки на границе – с 4 октября – пограничники проверили более миллиона путешественников и 456 тысяч транспортных средств.

Напомним, в аэропорту Катовице недавно задержали двух иностранцев с поддельными польскими паспортами.

Германия ввела временные проверки на границе с Польшей, Чехией и Швейцарией.

Словения в декабре продлила проверки сразу на полгода – до июня 2024 года, объясняя это повышенной террористической угрозой из-за войны на Ближнем Востоке.