Словения продлила пограничные проверки до июня 2024 года   

После "значительного ухудшения безопасности на Ближнем Востоке", террористических угроз и насильственных конфликтов в Африке Словения решила продлить полицейские проверки на границе с Хорватией и Венгрией до 22 июня 2024 года.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Страна впервые ввела временные проверки 21 октября в соответствии со статьей 28 Шенгенского кодекса о границах, которые могут длиться максимум два месяца.

Теперь она применила статью 25 кодекса, которая позволяет полицейские проверки на шесть месяцев. До этого времени власти будут следить за ситуацией. Любое дальнейшее продление будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с безопасностью в Словении и регионе в целом.

В правительстве заявили, что уровень террористического риска в Словении и других странах Европы остается повышенным, а угроза для одного члена Шенгенской зоны представляет угрозу для всех ее членов. Правоохранительные органы нескольких стран арестовали нескольких граждан третьих стран во время антитеррористических рейдов, а миграционные потоки представляют "риск для безопасности в этом контексте".

Словения пока не проверяет всех пассажиров, и эта система останется в силе, с целевыми проверками, "сосредоточенными на предотвращении терроризма, экстремизма и трансграничной преступности".

В Хорватии обеспокоены тем, что проверки могут вызвать массовые задержки на границе, поскольку сотни тысяч эмигрантов со всех Балкан путешествуют домой на праздники, а затем возвращаются обратно, но Словения и Хорватия договорились, что проверки будут "гибкими" во время праздников, чтобы не допустить длительного ожидания.

"Мы договорились, что режим будет максимально гибким во время рождественских и новогодних праздников, чтобы избежать толп на пограничных переходах. Мы ожидаем огромный приток наших людей, которые живут и работают в Западной Европе, и тех, кто будет пересекать Хорватию", – заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович после обсуждения этого вопроса со словенским премьером Робертом Голобом на полях саммита ЕС в прошлую пятницу.

Ранее сообщалось, что стационарные проверки на границах Германии с Польшей, Чехией и Швейцарией, которые впервые были введены в середине октября, будут продлены как минимум до 15 марта следующего года.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, который стремится уменьшить количество искателей убежища и остановить рост рейтинга ультраправых, договорился о более жесткой миграционной политике и новом финансировании для беженцев с главами 16 немецких земель.