Блинкен: США видят определенные последствия прекращения помощи Украине на поле боя

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ситуация с прекращением поставок американской помощи Украине определенным образом повлияла на поле боя.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Блинкен отметил, что текущее финансирование потребностей Украины важно как со стороны США, так и со стороны партнеров по НАТО.

По словам госсекретаря, тот факт, что расходы на помощь Украине распределяются между всеми союзниками, должен стать четким посланием американскому Конгрессу, который должен одобрить дополнительный запрос на финансирование.

"Но так же, если Соединенные Штаты не выполнят наших обязательств, то это усложнит европейцам и другим странам возможность продолжать делать то, что они уже делают. Поэтому я думаю, что это имеет большое значение, даже больше, чем большое. Я считаю, что очень важно, чтобы мы выполняли наши обязательства", – отметил Блинкен.

Он убежден, что союзники США по всему миру "будут продолжать делать то, что они делают", а в Конгрессе сохранится двухпартийная поддержка Украины.

"Давайте посмотрим, что будет в ближайшие дни и недели, как все это будет продвигаться, ведь другого волшебного горшка с деньгами нет. Сейчас у нас закончилась помощь, которую мы оказывали Украине, и мы даже видим некоторые свидетельства того, что это означает на поле боя", – подчеркнул Блинкен.

Он сказал, что одобрение поддержки Украины в ближайшее время является жизненно важным.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба повторил свою уверенность в том, что Конгресс США одобрит дополнительное финансирование для Украины, несмотря на разногласия представителей двух партий в вопросе миграции.

Перед этим в США заявили о необходимости как можно скорее принять решение о помощи Украине, поскольку следующие несколько месяцев будут критическими.

По данным СМИ, ключевые помощники американского президента Джо Байдена на закрытом заседании в Конгрессе предупредили, что без одобрения дополнительной военной помощи Украине на фронте возможны значительные трудности.