Испания открыта к созданию новой миссии ЕС для защиты судов в Красном море

Испания выступает против использования военно-морских сил ЕС, действующих в рамках операции "Аталанта", для защиты торговых судов в Красном море от йеменских хуситов, но готова рассмотреть возможность создания другой миссии.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил премьер Педро Санчес, сообщает Reuters.

"Мы готовы и открыты для рассмотрения такой операции, но не в рамках операции "Аталанта", – сказал он, имея в виду существующую миссию ЕС.

По его словам, он передал союзникам Мадрида в НАТО и ЕС, что операция "Аталанта" не имеет "ни характеристик, ни характера, необходимых для Красного моря".

Санчес выразил убеждение, что ситуация в Красном море "абсолютно отличается" от зоны операции "Аталанта" в Индийском океане, где основной миссией ЕС является борьба с пиратством.

Ранее Испания решила не участвовать в международной коалиции под руководством Соединенных Штатов, призванной защитить торговые суда от нападений хуситов в Красном море.

По данным местных СМИ, причиной отказа стали внутриполитические причины. Премьер-министр Испании Педро Санчес находится в процессе формирования коалиции и нуждается в поддержке радикальной левой партии Sumar, которая выступает против внешней политики США.

Напомним, 19 декабря США анонсировали миссию Prosperity Guardian с участием 10 союзников для противодействия атакам поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов из Йемена на коммерческие суда, следующие с Востока в Европу.

На прошлой неделе Пентагон заявил, что к коалиции присоединились всего 20 стран.

В отдельном заявлении Евросоюз, НАТО и еще ряд отдельных стран назвали неприемлемыми действия боевиков-хуситов вокруг Аравийского полуострова, которые в последнее время регулярно обстреливают торговые суда под предлогом якобы их связи с Израилем.