Белый дом: Путин не ведет себя как тот, кто хочет переговоров

В администрации президента США не считают, что президент РФ Владимир Путин готов вести переговоры о прекращении захватнической войны против Украины несмотря на отдельные сообщения в СМИ.

Как пишет "Европейская правда", об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Несмотря на всю ту шумиху, которую я слышал за последние несколько дней о господине Путине в некоторых сообщениях прессы, о том, что он вдруг захотел вести переговоры, он точно не ведет себя как человек, который хочет переговоров", – отметил он.

В подтверждение своих слов представитель Белого дома обратил внимание на то, что в последние дни РФ продолжила массированные атаки с использованием дронов и ракет по целям в Украине, включая не только военные, но и гражданские объекты в Украине.

"Он делает все возможное, чтобы поставить украинцев на колени, и именно поэтому так важно, чтобы запрос (в Конгресс) на дополнительное финансирование, который выдвинул президент, одобрили", – подчеркнул Кирби.

Ранее издание The New York Times утверждало о якобы готовности российского президента Владимира Путина к заключению "перемирия", если Киев и Запад признают российскими незаконно оккупированные территории Украины.

На пресс-конференции 14 декабря Владимир Путин заявил, что война против Украины закончится тогда, когда он достигнет всех своих целей - денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что РФ не сможет достичь своих целей в Украине, несмотря на ее большие усилия.

Напомним, накануне министры иностранных дел Франции и Великобритании заверили, что будут поддерживать Украину в ее борьбе против российского вторжения "столько, сколько потребуется", при этом важно, чтобы президент Владимир Путин проиграл.