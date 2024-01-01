Председательство в G7 переходит к Италии

Италия начинает председательство в Группе семи, сменяя в этой роли Японию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Председательство Италии продлится в течение всего 2024 года и именно Италия будет принимать ежегодный саммит G7.

В 2024 году встреча лидеров пройдет 13-15 июня в регионе Пулия, в роскошном отеле Borgo Enazia на побережье Адриатического моря.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отметил, что в фокусе председательства будет продолжающаяся война России против Украины, война на Ближнем Востоке, а также вызовы, связанные с развитием искусственного интеллекта.

"Для нас помощь Украине в защите ее территориальной целостности остается приоритетом... Нужно достичь ситуации, которая приведет к тому, что Россия отведет войска, и тогда садиться за стол переговоров", – цитирует его агентство ANSA.

Напомним, в состав Группы семи входят США, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Канада и Япония, а также ЕС как союз. Россию выгнали из этого формата после оккупации Крыма в 2014 году.

На полях саммита НАТО в Вильнюсе эти государства выдали декларацию о так называемых "гарантиях безопасности" для Украины, которая станет рамкой для двусторонних соглашений по этому вопросу. К декларации присоединились многие другие страны.

По итогам декабрьского виртуального саммита лидеры "Семерки" пообещали ввести ограничения на бриллианты российского производства, Евросоюз, Канада и Британия уже предприняли такие шаги.

По информации СМИ, США предложили рабочим группам "Группы семи" (G7) изучить пути конфискации 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, поскольку союзники спешат согласовать план ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.