Премьер Италии за военную помощь Украине: Без этого война будет ближе к нам

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони считает, что дальнейшая помощь Украине оружием необходима для того, чтобы обеспечить паритет на поле боя с Россией, иначе война грозит распространиться ближе к ее стране.

Об этом Мелони сказала на итоговой пресс-конференции в четверг, 4 января, которую транслировало агентство ANSA, сообщает "Европейская правда".

Глава итальянского правительства отвергла утверждение, что "мы не должны отправлять оружие в Украину, потому что это приведет к эскалации конфликта".

"Я думаю, что все как раз наоборот. Единственный шанс для Украины сесть за любой стол, достичь любого дипломатического решения, любого стола переговоров – это сохранить баланс, равновесие между силами на местах", – пояснила она.

"И если бы мы сделали то, что нам предлагают те, кто говорит, что мы не должны поддерживать Украину, у нас не было бы мира. У нас было бы вторжение, а значит, война ближе к дому", – добавила Мелони.

В декабре Совет министров Италии поддержал продление на еще один год – до конца 2024-го – полномочий, которые позволяют ей оказывать военную и военно-техническую помощь Украине. Решение еще должен утвердить итальянский парламент.

Напомним, решение о предоставлении Украине военной помощи приняло еще предыдущее правительство Италии во главе с Марио Драги. После прихода осенью 2022 года к власти премьер-министра Джорджии Мелони ее Совет министров решил продлить эти полномочия на 2023 год.

На сегодня публично сообщалось о по меньшей мере семи итальянских пакетах военной помощи. В октябре глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто говорил о подготовке восьмого.