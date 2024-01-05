В Британии осудили подкастеров-неонацистов, призывавших убить принца Гарри и его сына

Двое ведущих подкаста, которые призывали убить принца Гарри и его маленького сына, были обвинены в белом супремасизме и осуждены британским судом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Как заявил суд, Кристофер Гиббонс и Тайрон Паттен-Уолш исповедовали расистские, антисемитские, исламофобские, гомофобские и женоненавистнические взгляды и поощряли слушателей своего подкаста "Lone Wolf Radio" к насильственным действиям против этнических меньшинств.

Пара ведущих заявляла, что "белая раса, вероятно, подвергнется геноциду, если не будут приняты меры для борьбы с ним". Они одобрительно высказывались о дне, когда так называемые "расовые предатели" будут повешены, особенно те, кто состоит в межрасовых отношениях.

В одном из эпизодов Гиббонс заявил, что герцог Сассекский должен быть "привлечен к ответственности и казнен за измену", а четырехлетнего сына Гарри, Арчи, он назвал "существом", которое "следует убрать".

По сообщению лондонской полиции, 40-летний Гиббонс был приговорен к восьми годам заключения. 36-летний Паттен-Уолш получил семь лет заключения. Оба будут находиться на испытательном сроке в течение трех лет после освобождения.

"Доказательства свидетельствуют, что вы хотите жить в мире, где доминируют белые люди, и только для белых людей. Ваше искаженное мышление заключается в том, что белая раса уступила слишком большое влияние чернокожим и азиатам, евреям и мусульманам, геям, белым либералам и белым людям в смешанных отношениях", – заявил судья Питер Лоддер.

Хотя Паттен-Уолш и Гиббонс имели право придерживаться своих убеждений – вне зависимости от того, насколько они "абсурдны и оскорбительны для цивилизованного общества", – Лоддер заявил, что они зашли слишком далеко.

Двое лондонцев прославляли правых экстремистов, совершивших массовые убийства в Норвегии, Крайстчерче (Новая Зеландия) и Чарльстоне (Южная Каролина).

В июле суд присяжных Королевского суда Кингстона признал их виновными по восьми пунктам обвинения в поощрении терроризма.

Гиббонса также признали виновным по двум пунктам обвинения в распространении террористических документов через свою онлайн-библиотеку, которая насчитывала более 2 000 подписчиков.

Коммандер Доминик Мерфи, возглавляющий контртеррористическое подразделение лондонской полиции, сказал, что материалы, которые они распространяли, "являются именно теми, которые могут втянуть уязвимых людей, особенно молодежь, в терроризм".

Напомним, правительство Великобритании подготовило законодательные изменения, которые предлагают охватить определением экстремизма всех, кто "подрывает" институты страны и ее ценности.

В августе прошлого года правительство Британии определило список угроз национальной безопасности из 89 пунктов, который, в частности, включает вероятную новую пандемию, способность РФ нарушить глобальные поставки энергоносителей и экстремальные погодные условия.