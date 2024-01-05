У Британії засудили подкастерів-неонацистів, які закликали вбити принца Гаррі і його сина

Двоє ведучих подкасту, які закликали убити принца Гаррі та його маленького сина, були звинувачені у білому супремасизмі і засуджені британським судом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Як заявив суд, Крістофер Гіббонс і Тайрон Паттен-Уолш сповідували расистські, антисемітські, ісламофобські, гомофобські і жінконенависницькі погляди і заохочували слухачів свого подкасту "Lone Wolf Radio" до насильницьких дій проти етнічних меншин.

Пара ведучих заявляла, що "біла раса, ймовірно, зазнає "геноциду", якщо не буде вжито заходів для боротьби з ним". Вони схвально висловлювались про день, коли так звані "расові зрадники" будуть повішені, особливо ті, хто має міжрасові стосунки.

В одному з епізодів Гіббонс заявив, що герцог Сассекський повинен бути "притягнутий до відповідальності і страчений за зраду", а сина Гаррі, Арчі, якому зараз 4 роки, він назвав "істотою", яку "слід прибрати".

За повідомленням лондонської поліції, 40-річний Гіббонс був засуджений до восьми років ув'язнення. 36-річний Паттен-Уолш отримав 7 років ув'язнення. Обидва будуть перебувати на випробувальному терміні протягом трьох років після звільнення.

"Докази свідчать, що ви хочете жити у світі, де домінують білі люди, і тільки для білих людей. Ваше викривлене мислення полягає в тому, що біла раса поступилася занадто великим впливом чорношкірим і азійцям, євреям і мусульманам, геям, білим лібералам і білим людям у змішаних стосунках", – заявив суддя Пітер Лоддер.

Хоча Паттен-Уолш і Гіббонс мали право дотримуватися своїх переконань – незалежно від того, наскільки вони "абсурдні і образливі для цивілізованого суспільства" – Лоддер заявив, що вони зайшли надто далеко.

Двоє лондонців прославляли правих екстремістів, які здійснили масові вбивства в Норвегії, Крайстчерчі (Нова Зеландія) і Чарльстоні (Південна Кароліна).

У липні суд присяжних Королівського суду Кінгстона визнав їх винними за вісьмома пунктами звинувачення у заохоченні тероризму.

Гіббонса також визнали винним за двома пунктами звинувачення у поширенні терористичних документів через свою онлайн-бібліотеку, яка налічувала понад 2 000 передплатників.

Коммандер Домінік Мерфі, який очолює контртерористичний підрозділ лондонської поліції, сказав, що матеріали, які вони поширювали, "є саме тими, які можуть втягнути вразливих людей, особливо молодь, у тероризм".

Нагадаємо, уряд Великої Британії підготував законодавчі зміни, які пропонують охопити визначенням екстремізму всіх, хто "підриває" інститути країни та її цінності.

Торік у серпні уряд Британії визначив список загроз національній безпеці з 89 пунктів, який, зокрема, включає ймовірну нову пандемію, здатність РФ порушити глобальні поставки енергоносіїв та екстремальні погодні умови.