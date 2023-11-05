СМИ: Британия хочет существенно расширить определение "экстремизма"

Правительство Великобритании подготовило законодательные изменения, которые предлагают охватить определением экстремизма всех, кто "подрывает" институты страны и ее ценности, что вызвало опасения относительно возможных ограничений свободы слова.

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнала газета The Observer.

Подготовленные изменения предусматривают, что экстремизмом станет продвижение любой идеологии, которая имеет целью "свергнуть или подорвать демократию Британии, ее институты и ценности, угрожать правам отдельных лиц или создать благоприятную среду для радикализации, преступлений на почве ненависти и терроризма".

Для сравнения, действующее определение экстремизма, утвержденное в 2011 году, определяет его как "активную оппозицию к основополагающим британским ценностям, в частности демократии, верховенству права, индивидуальной свободе, а также взаимоуважению и толерантности к различным верованиям и убеждениям".

Некоторые британские чиновники беспокоятся, что предложенное более широкое определение может быть использовано против законных организаций, выступающих против отдельных органов власти.

"Беспокойство вызывает то, что это является наступлением на свободу слова. Определение слишком широкое и под него подпадают легитимные организации и лица", – цитирует The Observer одного из собеседников.

В документе, с которым ознакомилась газета, перечислен ряд организаций, которые, по мнению разработчиков обновленного определения экстремизма, соответствуют ему. Это в частности Мусульманский совет Британии и "Палестинское действие", которые ранее участвовали в мероприятиях правящей Консервативной партии.

7 ноября король Британии Чарльз III произнесет традиционную речь в рамках церемонии открытия новой сессии парламента, когда должен объявить приоритеты правительства страны. Там в частности могут быть упомянуты и изменения в положения о борьбе с экстремизмом.

Как отмечает The Observer, информация о планах британского правительства расширить определение экстремизма появилась на фоне ряда пропалестинских демонстраций в Лондоне на фоне войны Израиля против террористической группировки ХАМАС.

На прошлой неделе министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман назвала пропалестинские демонстрации в Лондоне "маршами ненависти", а во время последней из них арестовали 11 человек.