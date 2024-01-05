Блинкен посетит Грецию для обсуждения ее поддержки Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Грецию будет обсуждать поддержку Афинами Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Греция является важным союзником НАТО, и он с нетерпением ждет визита, чтобы поговорить о поддержке Грецией Украины, которая продолжается уже давно, фактически с самого начала конфликта, а также об обеспечении региональной морской безопасности", – отметил он.

Также, по словам Миллера, Блинкен обсудит с греческим правительством другие вопросы, о которых объявят позже.

На вопрос, ожидают ли в Госдепе от поездки в Грецию каких-то конкретных результатов по поддержке Украины, он сказал, что больше об этом скажут по завершении встреч.

Перед этим появилась информация, что США ведут переговоры с Грецией о продаже в целом 75 тысяч артиллерийских снарядов из состава вооруженных сил Греции в рамках усилий по пополнению украинских боеприпасов.

Также, по данным СМИ, Германия обращалась к Греции с предложением передать Украине 100 греческих Leopard 1A5, которые сейчас находятся в эксплуатации, а взамен получить модернизированную бронетехнику.

Ранее в медиа сообщили, что греческое правительство решило отменить действие контракта с РФ на обслуживание зенитно-ракетных систем комплексов Тор-М1 и Оса-АКМ, которые есть на вооружении армии страны. Предполагали, что их впоследствии могут передать Украине.