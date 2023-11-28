ЗМІ: США обговорюють з Грецією про купівлю снарядів для України

Сполучені ведуть переговори з Грецією продаж загалом 75 тисяч артилерійських снарядів зі складу збройних сил Греції в межах зусиль з поповнення українських боєприпасів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ekathimerini без посилання на джерела.

За інформацією грецького видання, переговори перебувають на завершальній стадії, і Вашингтон придбає загалом 50 тисяч снарядів калібру 105 мм, 20 тисяч снарядів калібру 155 мм та 5 тисяч снарядів калібру 203 мм.

Загальна ціна, про яку домовляється грецька сторона, становить 47 мільйонів доларів, зазначається в публікації.

Ekathimerini вказує, що ці переговори були корисними для Афін не лише з точки зору вигоди, але й для того, щоб дати зрозуміти, що виробництво боєприпасів може бути більш прибутковим для Греції.

Раніше президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Євросоюз має розмовляти з будь-якими державами, за винятком деяких, які готові продати снаряди для передачі їх Україні.

Перед цим в Єврокомісії закликали країни ЄС тиснути на ОПК для нарощення виробництва снарядів для України.

Крім того, за словами глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, ЄС не досягне своєї мети доставити один мільйон артилерійських снарядів до України до березня 2024 року.

Нагадаємо, на тлі занепокоєння, що Європейський Союз не виконає обіцянку поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року, Франція погодилась переглянути попередню вимогу закуповувати снаряди лише в Європі.