ЗМІ: Греція розірве контракт на обслуговування російських ЗРК і передасть їх Україні

Грецький уряд вирішив скасувати дію контракту з РФ на обслуговування зенітно-ракетних систем комплексів Тор-М1 та Оса-АКМ, що є на озброєнні армії країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Pronews.gr, посилаючись на "надсекретний документ", який просочився через парламент.

Як стверджує видання, в ньому йдеться, що Афіни більше не закупатимуть запчастини та комплектуючі для ЗРК Тор-М1 і Оса-АКМ.

Через це вказані комплекси можуть незабаром зняти з озброєння, оскільки наявних запчастин вистачить лише на кілька місяців внаслідок їхньої невеликої кількості та відмови уряду виконувати чинний контракт.

Загалом на озброєнні грецької армії і ВПС перебуває 21 самохідний ЗРК Тор-М1 та 38 самохідних комплексів Оса-АКМ з максимальною дальністю стрільби 10-12 км.

Контракт на подальшу підтримку систем у наступні роки складає понад 102 млн євро. У матеріалі стверджується, що "швидше за все" ці ЗРК передадуть Україні через треті країни, а прийняте рішення є "суто політичним".

Раніше президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс в Афінах підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

Також стало відомо, що Греція долучиться до навчання українців на F-16.