Британский эсминец сбил в Красном море, вероятно, ударный беспилотник
Эсминец HMS Diamond Королевских морских сил Великобритании, который находится в районе Красного моря на фоне напряженности на Ближнем Востоке, в ночь на субботу сбил, вероятно, ударный беспилотник.
Об этом в субботу сообщил британский министр обороны Грант Шаппс в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".
По словам Шаппса, объект, который мог быть ударным дроном, был нацелен на торговое судно в Красном море.
"Была выпущена одна ракета Sea Viper, которая успешно уничтожила цель", – добавил он, подчеркнув, что "серия последних незаконных атак представляет прямую угрозу международной торговле и морской безопасности в Красном море".
"Великобритания остается преданной делу отражения этих нападений для защиты свободного потока мировой торговли", – подытожил чиновник.
HMS Diamond has shot down a suspected attack drone targeting merchant shipping in the Red Sea – destroying the target with a Sea Viper missile. pic.twitter.com/x68zX4WtWi— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) December 16, 2023
Великобритания в ноябре объявила, что отправляет в Персидский залив один из своих самых современных кораблей HMS Diamond для усиления своего присутствия в регионе. Эсминец осуществляет операции для обеспечения свободы судоходства, защиты торговых судов и безопасного торгового потока.
Развертывание эсминца произошло после начала конфликта между Израилем и террористической группировкой ХАМАС и захвата израильского грузового судна в Красном море йеменскими повстанцами-хуситами.
Хуситы поддержали ХАМАС и пообещали атаковать любые суда, направляющиеся в израильские порты.
На этом фоне две крупнейшие судоходные компании мира – Maersk и Hapag-Lloyd – накануне заявили, что приостанавливают проход через Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море, важный для мировой торговли.