Британский эсминец сбил в Красном море, вероятно, ударный беспилотник

Эсминец HMS Diamond Королевских морских сил Великобритании, который находится в районе Красного моря на фоне напряженности на Ближнем Востоке, в ночь на субботу сбил, вероятно, ударный беспилотник.

Об этом в субботу сообщил британский министр обороны Грант Шаппс в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

По словам Шаппса, объект, который мог быть ударным дроном, был нацелен на торговое судно в Красном море.

"Была выпущена одна ракета Sea Viper, которая успешно уничтожила цель", – добавил он, подчеркнув, что "серия последних незаконных атак представляет прямую угрозу международной торговле и морской безопасности в Красном море".

"Великобритания остается преданной делу отражения этих нападений для защиты свободного потока мировой торговли", – подытожил чиновник.

HMS Diamond has shot down a suspected attack drone targeting merchant shipping in the Red Sea – destroying the target with a Sea Viper missile. pic.twitter.com/x68zX4WtWi