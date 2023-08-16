Bild: Контрразведка Германии заинтересовалась своим бывшим руководителем

В Германии Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) начало собирать информацию о своем бывшем руководителе Гансе-Георге Маасене.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

По данным издания, сотрудник BfV обратился в Федеральное управление по уголовным делам с просьбой провести проверку Маасена.

В материале говорится, что информацию о Маасене начали собирать в рамках расследования дела "рейхсбюргеров". Следователи прослушивали телефонные разговоры франкфуртского предпринимателя, который должен был бы играть роль свидетеля в производстве против одной из банд. Этот предприниматель позвонил Маасену после обыска в его доме и рассказал ему об операции.

Управление защиты конституции и Федеральное управление по уголовным делам не отрицают наличие запроса в отношении Маасена.

Сам Маасен отказался комментировать действия своих бывших коллег.

"Я слышал о запросе. Я возмущен этим и буду требовать информацию о том, какие данные обо мне хранят мои бывшие коллеги", – отметил он.

"Рейхсбюргеры" – экстремистское движение, которое не признает Германию, а его участники считают себя гражданами "немецкого рейха".

В 2022 году в Германии началась масштабная спецоперация против участников движения "рейхсбюргеров", которые планировали похищать политиков и штурмовать Бундестаг.

Подробнее о спецоперации и мятежниках читайте в статье Свергнуть Шольца по советам РФ: как князь, экс-депутат и военные готовили путч в Германии.