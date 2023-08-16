Bild: Контрразведка Германии заинтересовалась своим бывшим руководителем
В Германии Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) начало собирать информацию о своем бывшем руководителе Гансе-Георге Маасене.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.
По данным издания, сотрудник BfV обратился в Федеральное управление по уголовным делам с просьбой провести проверку Маасена.
В материале говорится, что информацию о Маасене начали собирать в рамках расследования дела "рейхсбюргеров". Следователи прослушивали телефонные разговоры франкфуртского предпринимателя, который должен был бы играть роль свидетеля в производстве против одной из банд. Этот предприниматель позвонил Маасену после обыска в его доме и рассказал ему об операции.
Управление защиты конституции и Федеральное управление по уголовным делам не отрицают наличие запроса в отношении Маасена.
Сам Маасен отказался комментировать действия своих бывших коллег.
"Я слышал о запросе. Я возмущен этим и буду требовать информацию о том, какие данные обо мне хранят мои бывшие коллеги", – отметил он.
"Рейхсбюргеры" – экстремистское движение, которое не признает Германию, а его участники считают себя гражданами "немецкого рейха".
В 2022 году в Германии началась масштабная спецоперация против участников движения "рейхсбюргеров", которые планировали похищать политиков и штурмовать Бундестаг.
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