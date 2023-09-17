Топ-генерал США: Сбитый китайский аэростат таки не собирал разведывательных данных

Китайский аэростат, сбитый над территорией США в начале февраля, имел специальные датчики для сбора разведывательных данных, но они так и не были активированы во время полета над континентальными Штатами.

Об этом в интервью телеканалу CBS заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли, сообщает "Европейская правда".

По словам Милли, разведка США "с высокой степенью достоверности", считает, что аэростат не передавал Китаю тайных сведений. Он, однако, назвал аппарат "шпионским" и уточнил, что он имел устройства для сбора разведданных.

После того, как военно-морской флот США поднял остатки аэростата со дна Атлантического океана, технические эксперты обнаружили, что его датчики во время пребывания над континентальной частью Соединенных Штатов ни разу не были активированы.

Американские военные имеют несколько версий того, как китайский шар оказался над американской территорией. Одна из них заключается в том, что он отклонился от курса из-за сильных ветров, характерных для больших высот.

Милли ответил: "Я бы сказал, что это был шпионский шар, который, как мы знаем с высокой степенью уверенности, не получал никаких разведывательных данных и не передавал их обратно в Китай".

Американские истребители в начале февраля сбили китайский шпионский аэростат, который залетел на территорию США. Из-за инцидента государственный секретарь США Энтони Блинкен перенес свой визит в КНР.

Китай пытался убедить, что шар сбился с маршрута и обвинил США в чрезмерной реакции, а впоследствии Пекин заявил, что якобы с начала 2022 года фиксировал над собственной территорией более десятка таких аппаратов из США. В Белом доме эти обвинения отвергли.

С тех пор контакты между США и Китаем происходили, но были редкими. Напряженность между двумя государствами возросла из-за поведения Китая в Южнокитайском море, агрессивных действий в отношении Тайваня и полномасштабной войны России против Украины.