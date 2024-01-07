Разведка США узнала, что китайский лидер Си Цзиньпин провел масштабные чистки в военных кругах из-за тотальной коррупции, которая подрывает его усилия по модернизации вооруженных сил и ставит под сомнение способность Китая вести войну.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, информирует "Европейская правда".

Американские чиновники считают, что коррупция в ракетных войсках Китая и во всей оборонно-промышленной базе страны настолько масштабна, что Си вряд ли будет планировать масштабные военные действия в ближайшие годы.

Как пишет агентство, американская сторона привела несколько примеров такой коррупции в китайских оборонных кругах. В частности, ракеты, заправленные водой вместо топлива, а огромные поля ракетных шахт на западе Китая не функционируют должным образом, чтобы позволить ракетам эффективно запускаться.

По оценкам США, коррупция в китайской Народно-освободительной армии привела к подрыву доверия к ее общим возможностям, особенно когда речь идет о ракетных войсках, а также отбросила назад некоторые из главных приоритетов модернизации Си, сказали собеседники агентства.

За последние шесть месяцев в результате расследования дела о взяточничестве в Китае было задержано более десятка высокопоставленных чиновников оборонного ведомства, что может быть крупнейшей в современной истории Китая репрессией против военнослужащих.

В то же время, по оценкам США, чистки в военных кругах свидетельствуют о том, что власть Си остаётся прочной и что он серьёзно относится к улучшению дисциплины, искоренению коррупции и, в конечном итоге, к подготовке вооружённых сил Китая к боевым действиям в долгосрочной перспективе.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что после того, как десять лет назад Китай раскрыл крупнейшую агентурную сеть ЦРУ внутри страны, США все еще пытаются завербовать новых агентов в КНР.

Недавно Си Цзиньпин в письме к президенту США Джо Байдену заявил, что их страны должны стремиться к "мирному сосуществованию".