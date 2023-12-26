WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае

После того как десять лет назад Китай раскрыл крупнейшую агентурную сеть ЦРУ внутри страны, США все еще пытаются завербовать новых агентов в КНР.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, США до сих пор не имеют представления о намерениях китайского лидера Си Цзиньпина и его ближайшего окружения по ключевым вопросам безопасности, в частности по Тайваню.

"Мы вообще не имеем никакого реального представления о планах и намерениях руководства Китая", – заявил изданию бывший высокопоставленный чиновник из американской разведки.

В публикации отмечается, что укрепление шпионской сети, нацеленной на Китай, "является одной из целей титанических, но в основном секретных изменений в ЦРУ и других спецслужбах".

Это происходит на фоне более широкой трансформации политики безопасности США, которая переориентирована с борьбы с повстанцами по всему миру на подготовку к возможному конфликту с Китаем и Россией.

По данным издания, неожиданное нападение ХАМАС на Израиль 7 октября и последующая война в Газе, а также вторжение России в Украину требовали внимания Белого дома и ресурсов разведки, что осложнило стремление директора ЦРУ Уильяма Бернса сделать Китай главным долгосрочным приоритетом.

Один из ветеранов ЦРУ сказал, что урегулирование этих двух кризисов с одновременным сохранением постоянного внимания к Пекину станет испытанием для спецслужбы.

На сегодняшний день за развертыванием военных сил и планами модернизации Китая следят американские спутники, а огромные массивы китайских коммуникаций перехватываются с помощью специальных устройств.

Кроме того, по словам официальных лиц, знания США о планах Си исходят по большей части из выводов и анализа его частых публичных заявлений.

Действия США внутри Китая осложняются "оруэлловскими системами наблюдения", говорится в статье.

Директор ЦРУ на июльском форуме по безопасности в Аспене заявил, что ЦРУ вербует влиятельных китайских чиновников и бизнесменов для шпионажа в пользу Вашингтона.

"Мы достигли прогресса и в течение последних лет очень упорно работаем над тем, чтобы у нас был мощный потенциал человеческой разведки в дополнение к тому, что мы можем получить другими методами", – сказал Бернс.

Представители разведки говорят, что в Китае также есть потенциальные вакансии, учитывая растущее недовольство автократическим руководством Си и сложной экономической ситуацией.

Напомним, на прошлой неделе руководители армий США и Китая – генералы Чарльз Браун и Лю Чжэнли – провели переговоры в формате видеоконференции, что стало первыми за полтора года переговорами между двумя сверхдержавами на таком уровне.

О возобновлении двустороннего диалога между военными, как известно, договорились президенты США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин во время визита последнего в Сан-Франциско в ноябре.