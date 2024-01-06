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В Бундестаге считают, что Украина должна иметь Taurus для ударов о целях в РФ

Суббота, 6 января 2024, 10:37

Несколько ведущих представителей партий Бундестага по вопросам обороны высказались за предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus для ударов по целям на территории России – позиция, которую федеральное правительство ранее называло неприемлемой.

Об этом говорится в публикации издания Rheinische Post, сообщает "Европейская правда".

В поддержку предоставления Украине Taurus ранее высказались пресс-секретарь по вопросам обороны от "Зеленых" Сара Нанни и эксперт по внешней политике оппозиционного Христианско-демократического союза, бывший полковник Бундесвера Родерих Кизеветтер.

Оба подчеркивают, что Украина должна иметь право использовать эти дальнобойные ракеты, чтобы уничтожать российские установки, с которых запускают ракеты по ее территории.

"Самой эффективной защитой от российских авиаударов является огонь по целям на российской территории и на оккупированных территориях на востоке Украины, откуда Россия осуществляет свои атаки", – сказала Нанни, добавив, что это лучшая защита для гражданских украинцев и она предусмотрена международным правом.

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Кизеветтер считает, что для таких ударов незаменимыми будут немецкие крылатые ракеты.

"Taurus важен потому, что эта система очень эффективна и может быть использована для уничтожения структур снабжения и управления далеко за линией фронта", – сказал он.

Политик от ХДС допустил, что с помощью дальнобойного оружия Украина может уничтожить Крымский мост, что сделает невозможным поставки российских войск через Крым, уничтожит Черноморский флот и заставит российские войска капитулировать, освободив таким образом полуостров.

Напомним, после массированных ракетных ударов РФ по Украине председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн также призвала дать Украине ракеты Taurus. Депутат указала, что сейчас Украина остро нуждается в "боеприпасах для артиллерии, Taurus и запчасти для крупной техники, которую мы поставляем".

В то же время в правительстве Германии продолжают отказываться от поставок дальнобойных ракет Taurus Украине.

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