В Германии в 2023 году возросло число нападений на беженцев

В Германии в 2023 году значительно возросло число нападений на беженцев и просителей убежища, а также на общежития для мигрантов.

Об этом говорится в ответе федерального правительства на запрос парламентской фракции Левой партии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

За первые девять месяцев текущего года было совершено 1515 таких правонарушений, то есть больше, чем за весь предыдущий год, когда зафиксировали 1371 нападение.

Только в третьем квартале этого года в общежитиях для беженцев совершено 30 нападений, 23 из них полиция приписала правым экстремистам.

Кроме того, правоохранители считают, что 375 из 417 политически мотивированных нападений на беженцев вне их мест проживания, зарегистрированных в июле-сентябре, были совершены представителями крайне правых группировок.

Еще 19 таких преступлений были связаны с феноменом "иностранной идеологии" (преступления, мотив которых связан с негерманским происхождением преступников. – Ред.), еще два были отнесены к категории преступлений левых экстремистов.

Мотивы некоторых нападений остаются неясными. Насилие было применено в 55 случаях.

"Ежедневно на беженцев в Германии совершают нападения, их унижают, относятся к ним враждебно", – заявила агентству депутат от Левой партии Клара Бюнгер.

Причины роста таких преступлений она видит в нынешних дебатах в Германии по изменению миграционного законодательства. Она призвала усилить защиту беженцев в Германии.

Напомним, по данным опросов, подавляющее большинство немцев опасаются, что в результате войны на Ближнем Востоке крупные террористические атаки могут произойти и в Германии.

Между тем в стране активно дискутируют, как уменьшить количество нелегальных мигрантов. Канцлер Олаф Шольц договорился о более жесткой миграционной политике и новом финансировании для беженцев с главами 16 немецких земель.