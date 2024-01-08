СМИ: ЕС не обеспокоен участием главы Евросовета в выборах в Европарламент

Решение президента Европейского совета Шарля Мишеля баллотироваться на выборах в Европейский парламент в июне не вызывает беспокойства у стран-членов ЕС на фоне спекуляций, что его место может занять венгерский премьер Виктор Орбан.

Об этом агентству Europa Press сообщили несколько источников в ЕС, пишет "Европейская правда".

Дипломатические источники Europa Press говорят, что решение Мишеля – это "то, что делают политики, идут на выборы и избираются", и уверены, что в случае необходимости поможет бельгийское председательство в Совете ЕС.

Собеседники агентства в ЕС считают, что решение председателя Европейского совета "укрепляет демократическую легитимность его роли, делает его более подотчетным гражданам и приближает его к ним, чтобы понять их проблемы и вызовы".

Источники также не видят риска в том, что, согласно регламенту, в случае досрочного прекращения полномочий председателя Евросовета его роль временно исполняет премьер председательствующего в ЕС государства – во втором полугодии это будет венгерский премьер Орбан.

Они подчеркивают, что у лидеров будет "достаточно" времени, чтобы разобраться с ключевыми должностями в ЕС после выборов в Европарламент в июне, а "фактор Орбана" вряд ли будет иметь большое значение в дискуссиях о кандидатах на эти должности.

На выходных президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент в июне и поэтому досрочно покинет пост.

Если это произойдет, и лидерам ЕС не удастся быстро прийти к согласию относительно преемника Мишеля, председательство в Европейском совете временно перейдет к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану – лидеру страны, которая будет председательствовать в Совете ЕС с июля 2024 года до декабря.

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