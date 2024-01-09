В Испании оппозиция требует объяснений от правительства относительно признания паспортов Косово

В Испании оппозиционная Народная партия требует объяснений от правительства о признании паспортов Косово, поскольку опасается, что этот шаг может создать опасный прецедент.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv.

В Народной партии опасаются, что решение по косовским паспортам "создает прецедент для любой страны, которая может признать гипотетический каталонский паспорт в будущем".

В ответ министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес исключил, что признание Мадридом косовских паспортов является попыткой "угодить" каталонским сепаратистским силам, от голосов которых зависит стабильность правительства страны.

Он добавил, что Мадрид не признает "односторонних провозглашений независимости", в частности, провозглашение независимости Косово, и сказал, что Испания "не изменила своей позиции относительно непризнания" балканской страны.

Однако министр подчеркнул, что Испания благосклонно относится к диалогу между конфликтующими сторонами в регионе.

"Испания никогда не будет препятствием для диалога между Белградом и Приштиной, так же как и для диалога между Приштиной и Европейским Союзом", – отметил Альбарес.

Ранее стало известно, что Испания подтвердила признание паспортов Косово после вступления в силу безвизового режима въезда для косовских граждан во все страны Шенгенской зоны.

Напомним, с 1 января жители Косово получили возможность путешествовать в Европейский Союз без виз.