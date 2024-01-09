В Іспанії опозиція вимагає пояснень від уряду щодо визнання паспортів Косова

В Іспанії опозиційна Народна партія вимагає пояснень від уряду щодо визнання паспортів Косова, оскільки побоюється, що цей крок може створити небезпечний прецедент.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv.

В Народній партії побоюються, що рішення щодо косовських паспортів "створює прецедент для будь-якої країни, яка може визнати гіпотетичний каталонський паспорт у майбутньому".

У відповідь міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес виключив, що визнання Мадридом косовських паспортів є спробою "догодити" каталонським сепаратистським силам, від голосів яких залежить стабільність уряду країни.

Він додав, що Мадрид не визнає "односторонніх проголошень незалежності", зокрема, проголошення незалежності Косова, і сказав, що Іспанія "не змінила своєї позиції щодо невизнання" балканської країни.

Однак міністр підкреслив, що Іспанія прихильно ставиться до діалогу між конфліктуючими сторонами в регіоні.

"Іспанія ніколи не буде перешкодою для діалогу між Белградом і Приштиною, так само як і для діалогу між Приштиною і Європейським Союзом", – зазначив Альбарес.

Раніше стало відомо, що Іспанія підтвердила визнання паспортів Косова після набуття чинності безвізового режиму в’їзду для косовських громадян у всі країни Шенгенської зони.

Нагадаємо, з 1 січня жителі Косова отримали можливість подорожувати до Європейського Союзу без віз.