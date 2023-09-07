Эстония выдаст США обвиняемых в криптомошенничестве бизнесменов

Эстонское правительство решило экстрадировать в США криптопредпринимателей Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, обвиняемых в мошенничестве и преступных сговорах с целью отмывания денег.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, информирует ERR.

Согласно материалам правительства, Министерство юстиции США направило в Эстонию письменный запрос об экстрадиции двух человек. Харьюский суд еще в марте 2023 признал экстрадицию двух человек в США юридически допустимой.

Потапенко и Турыгин обвиняют в обмане сотен тысяч жертв с помощью многоходовой схемы, по которой тех побуждали заключать мошеннические контракты на аренду оборудования с сервисом майнинга криптовалют под названием HashFlare.

Кроме того, потерпевших уговаривали инвестировать в банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank, который не являлся банком и не выплачивал обещанные дивиденды.

По данным следствия, жертвы мошенничества потеряли более 575 млн долларов. Потапенко и Турыгин также обвиняют в использовании подставных компаний для отмывания доходов от мошенничества.

По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, решение правительства можно обжаловать в суде. Турыгину и Потапенко грозит до 20 лет тюремного срока в случае признания их вины за каждое из вероятных преступлений.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты в координации с Великобританией ввели санкции против одиннадцати человек, входящих в состав российской киберпреступной группировки Trickbot.

Напомним, в конце августа США с участием Великобритании, Германии, Латвии, Нидерландов, Румынии и Франции провели операцию по ликвидации хакерской сети Qakbot, которую киберпреступники используют для финансовых преступлений.

А в мае ФБР уничтожило шпионскую программу, которую РФ использовала 20 лет.